Уточнено количество жертв и пострадавших тяжелого ДТП с автобусом в России

МВД России сообщило о пяти погибших и 21 пострадавшем в ДТП в Рязанской области.

Ранее в УМВД сообщали о шести погибших и 14 пострадавших.

«В результате ДТП погибли пять человек», — говорится в сообщении министерства. В УМВД уточнили, что травмы различной степени тяжести получил 21 человек.

В УМВД добавили, что, по предварительным данным, ДТП произошло в 05:45 утра возле села Вослебово Скопинского района.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 «Каспий» в 9 км юго-восточнее города Скопина. В автобусе ехали 52 человека. Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения.

Дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра сообщил, что среди пострадавших есть дети.

«Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета», — сказал собеседник журналистам.