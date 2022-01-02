Ученые рассказали, насколько «омикрон» опасен для легких

Штамм коронавируса «омикрон» наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19. Соответствующий препринт исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square.

«Омикрон», как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.

К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, зараженные «омикроном», в большинстве своем испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.

Издание The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории, в свою очередь, написало, что у омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими. В скором времени, полагают исследователи, произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.