Муфтий в России разрешил мусульманам праздновать Новый год

Зампред комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов опроверг распространенное заблуждение, по которому мусульманам запрещается праздновать Новый год под страхом вероотступничества, сообщает РИА «Новости».

«Новый год — светский праздник нашей страны, он в календаре многие годы, и мусульмане, радуясь в этот день со всем миром, не изменяют своему мировоззрению и своей вере. Они всё понимают и остаются такими же мусульманами, как до праздника и после праздника», — пояснил Крганов.

Он признал, что этот вопрос является одним из наиболее часто встречающихся в мусульманской общине России.

«Из года в год, сколько я помню за 30 лет духовного служения, повторяют вопросы: можно ли, нельзя ли, что, как», — пояснил Крганов.