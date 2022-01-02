Пожары в США уничтожили около тысячи домов

В американском штате Колорадо продолжают бушевать пожары, выгнавшие их своих домов тысячи местных жителей — жертвами огня стали от 600 до 991 домов, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Боулдер Джо Пелле.

«По нашим нынешним оценкам, и я предполагаю, что они близки к окончательным цифрам, в городе Луисвилл были уничтожены 553 дома, еще 45 повреждены. В городе Супериор были уничтожены 332 и 60 повреждены. За пределами эти городов были уничтожены 106 домов и 22 повреждены. Всего уничтожен 991 дом, 127 повреждены», — заявил Пелле.

Он отметил, что три человека числятся пропавшими без вести.

«Поиски продолжаются, но, скорее всего, речь идет о поисках останков», — добавил Пелле.

Ранее лесные пожары в Колорадо выгнали из своих домов десятки тысяч человек.

Эвакуация ведется из городов Луисвилл, где проживают около 21 тыс. человек, и Супериор с населением порядка 13 тыс. человек. Эти города расположены поблизости от столицы штата Колорадо, города Денвер, с населением более 650 тыс. человек.