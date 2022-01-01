Маск хочет создать человекоподобного робота к концу будущего года

Всемирно известный изобретатель Илон Маск намерен создать человекоподобного робота к концу 2022 года.

Как передает electrek.co, каждый робот будет обладать набором уникальных черт личности, которые подойдут для конкретного владельца. Им можно будет поручить повседневную работу. Как обещает Маск, андроиды смогут, например, делать покупки в магазинах вместо людей.

Он уверяет, что роботы-компаньоны будут похожи на персонажей «Звездных войн» — C3PO и R2D2. При этом личность каждого робота будет развиваться для адаптации к владельцу.

Предварительно, робот будет весить примерно 56 кг при росте 1,7 м, одним из главных достоинств станут руки, подобные человеческим.