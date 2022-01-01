Ученые объяснили низкую патогенность «омикрона»

Специалисты предположили, что легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой «омикроном», связано с низкой скоростью распространения штамма в легких — в сравнении с предыдущими вариантами, передает «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.

К такому выводу пришли несколько исследовательских групп. Так, исследователи из Японии и США заразили разными штаммами SARS-CoV-2 хомяков и крыс. У грызунов, инфицированных «омикроном», наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей.

Аналогичные результаты получили сотрудники Университета Гонконга, правда, они экспериментировали с тканями человеческого организма. В 12 образцах, взятых в дыхательных путях, омикрон распространялся медленнее дельты.