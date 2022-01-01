Президент Финляндии счел требования России к НАТО угрозой европейской безопасности

Требование России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, это противоречит сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении к жителям страны, передает РБК.

«Декабрьский ультиматум России беспокоит Европу. Он несовместим со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности. Прошлому не место в 2020-х годах. Полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми», — сказал президент.

По словам Ниинистё, после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве летом прошлого года у Европы, которая оставалась «наблюдателем», появилась надежда на начало диалога двух стран.