В Нефтчале перевернулся автомобиль, двое пострадавших

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент зафиксирован в селе Гаравели, передает Report.
Так, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.
По предварительным данным, в аварии пострадали Акбер Эльман оглы Мовлаев, 2001 года рождения и Сянан Бахтияр оглы Гаджиев, 2001 года рождения.
Раненые с различными телесными травмами были доставлены в Нефтчалинскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.