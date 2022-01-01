Во Франции ношение масок стало обязательным для детей с шести лет

Требование носить маски в ряде общественных мест во Франции с 3 января распространится на детей с шести до десяти лет, говорится в декрете, размещённом в официальном бюллетене законодательства страны, передает РИА Новости.

«Возраст «11 лет» заменяется на возраст «шесть лет», — указывается в тексте декрета, который вносит изменения в документ от 1 июня 2021 года.

Отмечается, что в бюллетене этот декрет опубликуют 3 января, тогда же он вступит в силу.

Ранее это требование касалось только людей с 11 лет. Оно действует в общественном транспорте, предприятиях общественного питания, спортивных и религиозных учреждениях.