В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили

Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» прекратили голодовку по просьбе их лидера, заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель политсилы Ника Мелия.

«Вчера ночью адвокат Саакашвили передал голодающим слова экс-президента, что он просит прекратить голодовку, иначе голодовку начнет он сам. Начало голодовки Михаила Саакашвили будет фатальным и поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость»,- заявил Мелия журналистам.

Ранее более 150 человек — членов и активистов партии — объявили голодовку с требованием освобождения Саакашвили.