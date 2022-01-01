Папа Римский назвал насилие в отношении женщин оскорблением Бога

Папа Римский Франциск во время проповеди в первый день нового года вновь обратился к теме защиты прав женщин.

«Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога», — сказал глава Римско-католической церкви, передает ТАСС.

Франциск неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.

Утром в субботу понтифик возглавил службу в соборе Святого Петра по случаю чествования Богоматери и Дня всемирных молитв о мире, который проходит в 55-й раз.