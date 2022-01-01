В Турции повысили тарифы на газ

Тарифы на природный газ в Турции повысились, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Турецкая государственная трубопроводная компания (BOTAŞ) разместила на своем сайте таблицу тарифов на январь.

В частности, на 25% увеличиваются тарифы для населения, на 50% – для промышленного сектора, на 15% – для производителей электроэнергии.

Цена, которую BOTAŞ будет применять к газораспределительным компаниям для бытовых потребителей в январе, составляет 1860 лир за тысячу кубометров природного газа, что на 25% выше нынешнего тарифа.

В тарифах промышленных абонентов, годовое потребление которых в январе было более 300 тысяч кубометров, цена одной тысячи кубометров газа увеличилась на 50% — до 6 тысяч 300 лир, а тариф на производство электроэнергии увеличился на 15% — до 5 тысяч 520 лир.