За 2021 год Армению покинуло 70 000 человек

Пассажиропоток в международном аэропорту «Звартноц» в Армении в ноябре 2021 года составил 193949 человек: число прибывших граждан составило 100128, отбывших – 93821. Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» составил 14733 человека: число прибывших составило 7366 человек, отбывших – 7367 человек.

В целом в ноябре число прибывших граждан составило 107494, отбывших – 101188 человек.

В январе число прибывших (с учетом данных двух аэропортов) составило 31052 человека, отбывших – 33244 человека.

В феврале число прибывших составило 31901 человек, отбывших – 58297 человек.

В марте 2021 года число прибывших составило 42283 человека, отбывших – 74198 человек, а в апреле прибыли 58978 человек, отбыли 75152 человека

В мае 2021 года число прибывших воздушным путем граждан составило 82513, отбывших – 83840.

В июне число прибывших воздушным путем граждан составило 109225, число отбывших – 91309.

В июле число прибывших воздушным путем граждан составило 158999, отбывших – 141952.

В августе число прибывших воздушным путем граждан составило 164864, число отбывших – 185901

В сентябре 2021 года число прибывших граждан составило 135421, отбывших –145849.

В октябре число прибывших составило 132283, отбывших – 133530.

За 11 месяцев 2021 года число прибывших граждан составило 1055013, число отбывших –1124460 человек.

В целом число отбывших воздушным путем граждан за 11 месяцев 2021 года на 69447 больше, чем прибывших.