В Казахстане введен «налог на Google»

В Казахстане 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение так называемого «налога на Google», сообщает «Интерфакс».

Ранее министерство национальной экономики сообщало, что согласно поправкам, все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет республики.

Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется.

Бюджет Казахстана будет пополняться на 2 млрд тенге ежегодно за счет «налога на Google». Иностранные интернет-компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет РК.