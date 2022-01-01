К Земле летят два опасных астероида

Два потенциально опасных астероида приближаются к Земле, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на данные NASA.

По информации издания, один из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен. Астероид имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 млн километров. Второе небесное тело — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, астероид приблизится к Земле 18 января. По данным Центра изучения околоземных объектов NASA это считается близким подходом.