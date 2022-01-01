В Баку совершено убийство в чайхане

В 7-й отдел Бинагадинского районного управления полиции (РУП) поступила информация о том, что 31 декабря примерно в 22 часа в чайхане на улице Мирджала был убит житель города Баку Фикрет Гусейнов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, органами полиции и прокуратуры района были проведены соответствующие неотложные мероприятия.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что Ф.Гусейнова убил с нанесением ножевого ранения в спину на почве конфликта житель города Баку Дж.Атешзаде.

Дж.Атешзаде привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

По факту возбуждено уголовное дело.