Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 2-4° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и вечером местами ожидаются осадки. В горных районах возможен снегопад. Местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.