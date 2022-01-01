ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью

Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, передает РИА Новости.

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач.

Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают «образовательными и терапевтическими» функциями.

Кроме игромании, в 11-й версии МКБ есть еще ряд новшеств. Отдельный подраздел в классификации отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. Он помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой. При этом синдром хронической усталости (СХУ) пока не внесен в реестр официально определенных заболеваний.

В отдельный вид психических расстройств выделена дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

В разряд сексуальных расстройств будет перенесена гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. А ВИЧ будет классифицироваться как хроническое заболевание.

Новая версия МКБ была формально признана государствами в 2019 году в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая состоялась в Женеве. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.