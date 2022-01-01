Тегеран заявил, что ООН не запрещала Ирану развивать космическую программу

Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая одобрила заключение ядерной сделки с Ираном в 2015 году, не запрещает Тегерану заниматься космическими исследованиями, в том числе запускать спутники.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает РИА Новости.

«Вопреки заявлениям западных страны, ни одна резолюция не запрещает Ирану проводить свои космические исследования и соответствующие программы испытаний, в том числе в области спутников и ракет-носителей», — приводит агентство Tasnim слова Хатибзаде.

Ранее представитель МИД Франции осудил запуск Ираном космической ракеты «Симург», которая должна была доставить на орбиту три исследовательских груза. Париж заявил, что этот запуск не соответствует резолюции 2231 СБ ООН, а также выразил сожаление, что запуск спутника не совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене.