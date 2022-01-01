Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году

Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в прошлом году в Азербайджане.

За указанный период самым популярным именем среди мальчиков стало имя Али, передает «Репорт».

В течение года этим именем названы 1624 детей.

Помимо этого, 1548 мальчика названы именем Юсиф, 1505 — Гусейн, 1486 — Угур, 1098 — Мухаммед, 980 — Омар, 868 — Мурад, 741 — Рауль, 705 — Тунар и 696 — Айхан.

Имя Захра среди девочек также в этом году сохранило первенство. В течение этого года этим именем названы 1625 девочек.

Кроме того, 1275 девочек были названы именем Зейнаб, 1217 — Марьям, 1160 – Фатима, 1154 — Айлин, 1105 — Мяляк, 987 — Нилай, 927 — Нурай, 813 — Инджи и 750 — Медина.