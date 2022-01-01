На автомагистрали Баку-Газах произошла цепная авария: 1 погибший, 13 пострадавших (обновлено)

В результате цепной аварии в Гаджигабульском районе погиб 1 человек, 13 получили ранения.

В результате аварии погиб житель Сабирабадского района Алекберов Джалил Алекбер оглы, 1970 года рождения, передает «Репорт».

В настоящее время известны имена 7 пострадавших, личности 6 человек уточняются.

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Стали известны подробности ДТП с участием около 40 машин, произошедшего на автомагистрали Баку-Газах.

Цепная авария произошла на 113-м километре автомагистрали, проходящем через город Гаджигабул.

В результате ДТП 1 человек погиб, 15 человек получили ранения.

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На автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

На участке автомагистрали, проходящем через территорию Гаджигабульского района, произошла цепная авария с участием около 40 машин, передает АПА.

По предварительной информации, в результате ДТП есть погибший и раненые.