8 человек не попали на новогодние торжества из-за отсутствия ковид-паспорта

31 декабря 2021 года представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 167 свадебных торжеств по всей территории Азербайджана.

Мониторинг был проведен в 165 дворцах торжеств и на 2 частных земельных участках.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 2 человека были оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), 8 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.