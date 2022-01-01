Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом «смертельной схватки»

Лидер КНДР Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США или Южной Кореей, а обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку», предстоящую в 2022 году, одновременно назвав 2021 годом «великой победы», передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) 8-ого созыва прошел с 27 по 31 декабря. Согласно сообщению ЦТАК, на нем обсуждался бюджет страны на 2022 год, итоги работы за 2021 год и планы на грядущий год, аграрный вопрос, изменения в уставе ТПК и организационный вопрос. По итогам пленума было выпущено постановление, одобренное единогласно.

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ы – ред.) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», — сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын также выразил уверенность, что, как и в этом году, партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году.