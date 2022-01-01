Председательство в СНГ переходит от Беларуси к Казахстану

Председательство в СНГ в 2022 году переходит к Казахстану от Беларуси, которая возглавляла организацию в ее 30-летнюю годовщину. По мнению наблюдателей, СНГ состоялась как политическая организация и Минску в условиях пандемии и «политических пертурбаций» в отдельных странах объединения удалось сохранить ее как «площадку возможностей». Нур-Султану предстоит продолжить поступательное развитие СНГ как регионального объединения.

В прошлом году страны организации сумели улучшить свои экономические показатели. Так в январе — августе 2021 года стоимостной объем (в текущих ценах) взаимной торговли стран Содружества увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 28,3%. «При этом объем экспорта вырос на 28,6%, импорта — на 28%. За девять месяцев этого года ни одна из стран Содружества не допустила падения по валовому внутреннему продукту, завершив этот период с динамикой роста. В целом же по СНГ ВВП вырос на 4,4 %», — говорится в опубликованном Исполнительным комитетом СНГ документе об итогах председательства Беларуси в 2021 году.