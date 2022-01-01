В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Каррар, передает Report.

Так, при движении микроавтобуса Ford в направлении Баку водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в бетонную плиту на обочине дороги.

По предварительным данным пострадали жители Агдамского района — 31-летний Халилов Рахиб Осман оглы, 45-летняя Иманов Джалал Гудрат оглы, 20-летний Гасанов Нахид Шахид оглы, 20-летняя Халилова Шовкат Ахмед гызы и Халилзаде Ягмур Рахиб гызы.

Пострадавшие были доставлены на машине скорой помощи в Кюрдамирскую центральную больницу.

Позже один из раненых Рахиб Халилов, несмотря на усилия врачей скончался.

По факту ведется расследование.