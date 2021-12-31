Сегодня вступил в силу закон «О донорстве и трансплантации органов человека»

Сегодня в Азербайджане вступает в силу «Закон о донорстве и трансплантации органов и тканей человека».

Закон состоит из 5 глав и 35 статей, передает Report.

В документе отражены вопросы донорства человеческих органов и организации и координации их трансплантации, изъятия органов у живых доноров для трансплантации.

Закон определяет порядок и условия изъятия органа у живого донора следующим образом:

— Если невозможно спасти человеческую жизнь или восстановить здоровье другими медицинскими методами и через трупные органы, реципиенту разрешается пересадить органы от живого донора.

— Необходимость и возможность трансплантации от живого донора реципиенту, в том числе с участием врача-трансплантолога, анестезиолога-реаниматолога и врача реципиента, а также, при необходимости, решение медицинской комиссии с другими квалифицированными врачами, мед. По результатам определяются результаты обследования, включая генетическое и тканевое типирование. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и включается в медицинские документы живого донора.

— Трансплантация от живого донора проводится только при наличии в протоколе решения врачебной комиссии заключения о том, что изъятие донорского органа для трансплантации не нанесет необратимого ущерба организму живого донора, длительно инвалидность, серьезные повреждения и отсутствие медицинских противопоказаний к трансплантации.

— Форма протокола решения медицинской комиссии о необходимости и возможности трансплантации от живого донора, порядок изъятия донорского органа у живого донора и организация трансплантации определяются органом (учреждением), определенным соответствующий орган исполнительной власти.