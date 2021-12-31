На основных автомагистралях Баку снижен предел скорости

31 декабря, 22:30, 2021

В связи с густым туманом в Баку в целях обеспечения безопасного дорожного движения снижен предел скорости на автомагистралях Зых-аэропорт и аэропорт – Бильгях,  сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать установленные ограничения скорости.

Отмечается, что в подобных погодных условиях водителям следует учитывать расстояние между автомобилями. При переходе пешеходов на противоположную сторону дороги необходимо пользоваться пешеходными переходами.