Арутюнян против Пашиняна — «карабахский клан» готовится к реваншу?

В армянской политической тусовке — переполох, шок и трепет. Во время своего очередного прямого эфира в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян произвел политическую сенсацию. По его словам, во-первых, в течение всей почти 30-летней истории вопроса НКАО никогда не рассматривалась в ходе переговоров как исключительно армянское образование, и защита их прав была «в теме переговоров». А во-вторых, в 2016 году в переговорном процессе произошла «катастрофа». То есть «сопредседателями были предложены 3 пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не было упомянуто, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. В этих пакетах было отмечено, что вопрос уточнения временного статуса должен быть перенесен в Совбез ООН». А потом пояснил: «Когда это в СБ ООН, решение очень прогнозируемо, потому что в 1993 году СБ ООН принял резолюцию, в которой говорится, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана, а Нагорный Карабах называется Нагорно-Карабахская область Азербайджана».

Можно спорить, чего здесь больше — стремления донести до армянской аудитории дипломатические реалии или желания переложить ответственность за теперь уже и дипломатический разгром Армении на предыдущие власти. Наконец, еще год назад, напомним в который уже раз, армянский историк и дипломат Жирайр Либаридян в своем нашумевшем интервью ВВС констатировал: «С момента перемирия международное сообщество говорило нам, что не признает независимость Карабаха. Теоретически они могли бы это сделать, если бы Азербайджан пошел на это. Но в целом Россия, Турция, Иран, США и Франция предлагали варианты, основанные на территориальной целостности Азербайджана. Это было ясно. Они говорили это нам последние 30 лет». А затем поделился воспоминаниями: «Двадцать лет назад здесь, в Бостоне, я выступил с речью и сказал, что если мы не пойдем на компромисс, то это приведет к катастрофе. Когда я закончил и слушатели могли задать вопросы, один господин поднялся и сказал: «Сэр, это так важно, но так угнетает». Я ответил: «Разве я представился артистом? Ступайте домой и смотрите телевизор, если хотите развлечений. Не ходите на мои лекции. Моя работа — не развлекать вас и не внушать оптимизм. У меня нет хороших новостей для вас.» Не говоря о том, что нелишне было бы читать и азербайджанские СМИ. Словом, если Пашинян и озвучил сенсацию, то «ожидаемую».

Но вот в стане сепаратистов началась форменная истерика. Араик Арутюнян разразился постом в Facebook, где излагал свои требования: тут и отказ от возвращения азербайджанских беженцев, и «независимость» Карабаха, и даже повторная оккупация территорий. Судите сами: «Полноценное признание права армян «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам», «международное признание независимости «Республики Арцах» — наш главный ориентир», «народ и власти «Арцаха» никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана», «территориальная целостность «Республики Арцах» должна быть восстановлена по меньшей мере на тех территориях, в рамках которых в 1991 г. была провозглашена «Республика Арцах»», и т.д. и т.п. О совместном проживании господин Арутюнян тоже не желает слышать. И в конце объявляет: «…Российские миротворческие силы должны оставаться в «Арцахе» на постоянной и бессрочной основе до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности».

Но вот кому адресована вся эта истерика? Мировому сообществу? Минской группе? Но, как бы это поделикатнее, участником переговоров Араик Арутюнян не является и не являлся. Более того, если до 44-дневной войны в переговорах еще присутствовала тема статуса Карабаха, то теперь, несмотря на все потуги и истерики армянской дипломатии, «вбросить» ее в постконфликтное урегулирование не удаётся. И вряд ли даже господин Арутюнян на полном серьезе полагает, что «сильные мира сего» начинают свой рабочий день с чтения его Facebook.

Но вот «демонстрацию несогласия» в Ханкенди устроили на фоне явной активизации «бывших». Неделю назад Серж Саргсян собрал съезд своей Республиканской партии, где, как того и следовало ожидать, выступил с пространной речью и обвинял Пашиняна во всех смертных грехах. Теперь же Роберт Кочарян, второй президент Армении, собрал пресс-конференцию, где уже обещает «вернуть» Гадрут и Шушу.

Араика Арутюняна, занявшего пост «президента Нагорного Карабаха» весной 2020 года, и в Ереване, и в Ханкенди не без оснований считали креатурой Никола Пашиняна. Сначала он действительно пытался играть роль «наместника Пашиняна», затем — балансировать между Ереваном и Ханкенди, где по понятным причинам свергнутых «карабахцев» уважали куда больше, чем новоявленного «шашлычного варчапета», но теперь и исполнять «шпагат Ван Дамма» Арутюнян то ли не может, то ли не желает. И открыто переходит на сторону «карабахцев». Более того, именно ему, похоже, поручена самая деликатная задача — «коммуникация» с Москвой. На что прямо указывает пункт в его заявлении, что, дескать, российские миротворцы должны оставаться в Карабахе «бессрочно». Вряд ли господин Арутюнян недостаточно внимательно читал трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и не понимает, что миротворцы здесь на пять лет, что продлить их срок пребывания без согласия Азербайджана не получится и что мнение карабахских сепаратистов здесь вообще никак не предусмотрено учитывать. Просто в то время, когда Кочарян пытается продать идею реванша и повторной оккупации городов Гадрут и Шуша ереванской публике, Араик Арутюнян уже приглашает к торгу Москву: вот вы помогите нам, «карабахцам», с приходом к власти и сделайте для нас сущий пустячок — верните хотя бы Гадрут и Шубу, а мы обеспечим здесь ваше «бессрочное пребывание».

И вот это уже трудно посчитать «внутренним делом» Армении. Очевидно, что и в Ереване, и в Ханкенди затевают весьма опасную возню. Где дело может не ограничиться воззваниями и интервью. Тем более что в Карабахе скопилось предостаточно вооруженных боевиков, сюда по-прежнему отправляются призывники из Армении, и, наконец, у Пашиняна весьма натянутые отношения с генералитетом, где тоже сильны позиции «карабахцев». В такой ситуации исключать вооруженных провокаций как минимум не стоит. Особенно с учетом и теракта в Дашалты, и «водопроводчиков» в окрестностях города Шуша.

Только вот…какими окажутся реальные результаты этой «игры в реванш»? Конечно, дестабилизация ситуации в Армении может сорвать выполнение договорённостей по разблокированию коммуникаций и делимитации границы, тем более не стоит недооценивать опасность «игры на обострение» в самом Карабахе.

Но Азербайджан, смеем заверить, готов к любому развитию событий. А вот «карабахскому клану» и тем, кто дергает его за ниточки, лучше вспомнить, что совсем недавно, накануне 44-дневной войны, в Ереване и Ханкенди, и не только там, кстати говоря, строили совсем другие планы — по захвату Гянджи, Тертера, Барды, территории Гирдыманского ханства, разрыву трубопроводов и блокировке крайне важного для НАТО воздушного коридора, проходящего через Гянджу. И в первые дни боевых действий в Ереване даже успели анонсировать наступление на «Гардман» и «Гандзак». Но оказалось, что с раскладом сил немного ошиблись. События на линии фронта пошли не по плану, Азербайджанская армия перешла в контрнаступление и стала планомерно очищать Карабах от оккупантов. И самое обидное, что «заграница», то есть Москва, не посчитала, что ей следует, воспользовавшись неудачами на фронте, немедленно свалить Пашиняна, а затем «вмешаться», «помочь», «вернуть Гадрут», «удержать Шушу» и сделать пребывание своих миротворцев «бессрочным». И что, интересно, так кардинально изменилось за прошедший год в пользу Москвы и Еревана, чтобы «карабахцы» строили столь грандиозные планы?

Так что «поиграть в реванш» в Ереване и в Ханкенди, конечно, могут попытаться. Вопрос, как дорого Армении придется за это заплатить.

Нурани