Первая встреча представителей Армении и Турции по нормализации отношений пройдет в Москве. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Назначены спецпредставители по нормализации с Арменией. Первая встреча будет в Москве. Надеемся, что Армения будет действовать а рамках международного права», — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Министр также сообщил, что первый авиарейс Стамбул — Ереван состоится в ближайшие дни.

Он добавил, что авиарейсы между Стамбулом и Ереваном откроются в ближайшие дни.