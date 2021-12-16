«Demirören» обеспечит поступление $40 млн. в экономику Азербайджана

Между Министерством экономики Азербайджана и турецким холдингом «Demirören» подписан Меморандум о взаимопонимании по производству и продаже фармацевтической продукции. Об этом написал в «Twitter» министр экономики Микаил Джаббаров.
Он отметил, что в рамках проекта, который обеспечит инвестирование в экономику Азербайджана 40 млн. долларов США, будут достигнуты важные результаты в направлении внедрения передового опыта и создания новых рабочих мест.
🇦🇿🇹🇷 Qardaş Türkiyənin “Demirören” Holdinqi ilə #əczaçılıq məhsullarının istehsalı və satışına dair #AnlaşmaMemorandumu…
Опубликовано Mikayil Jabbarov Четверг, 16 декабря 2021 г.