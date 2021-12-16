Из Азербайджана в Россию отправили первый «Агроэкспресс»

Азербайджан отправил первый железнодорожный состав в Россию в рамках проекта «Агроэкспресс», сообщил вице-премьер республики Шахин Мустафаев.

«В этом году на очередном заседании межправкомиссии мы договорились о квотах и динамике поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок. В этом смысле важной является правильно выстроенная логистика. Хочу отметить отправку первого железнодорожного состава в рамках проекта «Агроэкспресс», — сказал вице-премьер, выступая на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов».

По его словам, Азербайджан придает большое значение этому важному проекту. «Будем стараться, чтобы по этому направлению работы шли еще быстрее. Несомненно, это будет способствовать обеспечению скорости и качества доставки продукции на российский рынок», — добавил Мустафаев.

Он сообщил, что в 2020 году продовольственный товарооборот между двумя странами достиг $1,3 млрд, это на 6% больше, чем годом ранее. «Азербайджан входит в десятку крупнейших импортеров аграрной продукции России. Объем импорта продукции АПК из России в 2020 году увеличился на 12%», — сказал вице-премьер. В то же время, отметил он, в нынешнем году наблюдается значительный рост поставок сельскохозяйственной продукции из Азербайджана на российский рынок. За 10 месяцев поставлено продукции на $450 млн, сообщил Мустафаев. Он добавил, что увеличение объемов поставок было согласовано и поручено президентами двух стран еще в 2014 году.