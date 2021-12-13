Хранителя мечети «Аль-Акса» освободили из тюрьмы

Хранитель мечети «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме шейх Раед Салах освобожден из тюрьмы спустя 16 месяцев заключения. Об этом агентству «Анадолу» сообщил адвокат Салаха Омар Хамаиси.

По его словам, шейх Салах вышел на свободу и в настоящий момент направляется в свой дом в городе Умм-эль-Фахм на севере Израиля.

Шейха Салаха у тюрьмы Мегиддо в Израиле встречали десятки человек, еще сотни ждут его в родном городе Умм-эль-Фахме, сказал Хамаиси.

Жители города раздают сладости, поздравляют друг друга и пускают фейерверки в честь освобождения Салаха. Они намерены встретить его с лозунгами «Раид – шейх аль-Аксы», «Мы идем к тебе, аль-Акса».