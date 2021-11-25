Раскрыто отличие новой «Матрицы» от других боевиков

Сценарист четвертой «Матрицы» Дэвид Митчелл в интервью изданию CheatSheet рассказал о том, чем она отличается от других боевиков, пишет «Газета.ру».

По словам Митчелла, «Воскрешение» — не сиквел, а самостоятельное произведение. «Тем не менее, на него повлияли все три предыдущие «Матрицы». Это прекрасное и странное творение. В нем получилось достигнуть пары результатов, каких не увидишь в боевиках, оно нарушает все правила блокбастеров», — пообещал он.

Режиссером «Матрицы: Воскрешение» стала Лана Вачовски, она же стала соавтором сценария и продюсером.