В Управлении образования города Баку прокомментировали ситуацию с COVID-19 в школах



«Ситуация с числом заражений коронавирусом в каждой отдельной школе рассматривается на месте».

Об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, передает «Репорт».

Начальник управления отметила, что в случае ухудшения ситуации по решению Центра гигиены и эпидемиологии школа или же класс переходят на дистанционное обучение: «После окончания двухнедельного карантина учащиеся вновь возвращаются к очным занятиям. В целом, можно сказать что ситуация улучшается».

M.Велиева сообщила, что в некоторых школах спортивные залы очень тесные, поэтому занятия проводятся во дворе школы: «Решение существующих проблем осуществляется поэтапно, после проведенных анализов. Поочередно ведутся работы по ремонту школ, улучшению инфраструктуры учебных заведений».