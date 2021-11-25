МИД об агрессии Армении: Совершен экоцид, загрязнены наши реки, уничтожены наши леса



«До сегодняшнего дня составной частью нашей деятельности было довести до сведения международной общественности информацию об агрессии, которую совершила против нас Армения и последствиях этой агрессии».

Об этом заявила глава Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева на презентации интернет-ресурса «Karabakh Memorial».

Она отметила, что речь идет об агрессии против Азербайджана, которая началась с первых лет независимости и продолжалась около 30 лет.

«Совершен экоцид, загрязнены наши реки, уничтожены наши леса. Разрушено культурное, историческое наследие Азербайджана. Сегодня Азербайджан предстает перед мировым сообществом как гордый народ. Правительство Азербайджана проводит большую работу по восстановлению освобожденных от оккупации территорий», — подчеркнула она.