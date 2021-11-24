Запустивший бутылкой в футболиста болельщик оштрафован на 3 евро

Фанат, запустивший бутылку в голову полузащитнику Марселя Димитри Пайету, получил полгода условно. Такое решение принял суд. Кроме того, фемида запретила болельщику посещать в течении ближайших пяти лет матчи любимого Лиона и обязала выплатить штраф в размере трех евро. По одному евро футболисту, Марселю и Лиге 1, уточняет «Корреспондент».

Отметим, что правонарушитель раскаялся на суде, полностью признал свою вину и даже попросил у Пайета прощения.

«Я хочу извиниться перед Пайетом. Я не был на футбольном матче уже 20 лет. Если вы думаете, что я целился в Димитри, то вы неправы. Я хотел кинуть бутылку на поле, чтобы оказать давление», — сказал фанат.

Напомним, инцидент произошел во время матча чемпионата Франции между Лионом и Марселем. Полузащитник Димитри Пайет как раз собирался подавать угловой, когда фанат соперника бросил в него бутылкой и попал в район уха. Шла четвертая минута встречи. Матч остановили и не закончили.