Бензема осужден по делу о шантаже Вальбуэна



Нападающий «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема приговорен к одному году тюремного заключения условно по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна, сообщает Gazzeta dellо Sport.

Кроме того, Бензема должен выплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Нападающий признан виновным в соучастии в попытке шантажа экс-партнера по сборной Франции Вальбуэна. Осенью 2015 года четыре человека, включая Бензема и бывшего форварда краснодарской «Кубани» Джибриля Сиссе, были помещены под стражу по делу о вымогательстве денег. Сообщалось, что подозреваемые завладели компрометирующим видео интимного содержания с участием Вальбуэна и пытались выманить у него 150 тыс. евро, чтобы запись не была обнародована.

Вскоре они были выпущены на свободу, однако на фоне скандала Бензема вывели из состава сборной Франции; он пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018. Весной нынешнего года его вернули в национальную команду страны, что позволило игроку выступить на Евро-2020.

Судебное разбирательство проходило во Франции. На оглашении приговора Бензема отсутствовал в связи с тем, что в составе «Реала» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Шерифа» в Тирасполе.