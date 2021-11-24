В Украине отработали новую тактику применения Javelin и Bayraktar

Новая тактика применения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких ударных беспилотников Bayraktar отработана на украинском полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Об этом сообщил во вторник в Facebook главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает ТАСС.

«Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил [силовой операции в Донбассе], мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости», — отметил он. Залужный отметил, что поставка Украине этих комплексов «существенно повысила боеспособность» украинской армии.

Сообщается, что инструкторско-методическое занятие проходит в рамках подведения итогов деятельности ВС Украины в 2021 году.

Глава подкомитета парламента Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин во вторник подтвердил факт использования украинскими военнослужащими в Донбассе комплексов Javelin. Кроме того, подчеркнул он, представители властей США одобрили такой подход Киева.