В Rolls-Royce создали самый быстрый в мире самолет на электротяге

Самолет Spirit of Innovation («Дух инноваций») поднялся в воздух на испытательном полигоне Boscombe Down Министерства обороны Великобритании. Во время испытательного полета он достиг максимальной скорости 623,4 километра в час. Это на 212,4 км/ч быстрее предыдущего рекорда для электрических самолетов.

Также самолет от Rolls-Royce побил на 60 секунд самое быстрое время набора высоты в 3000 метров. Он справился за 202 секунды, уточняет Nat-geo.

«Это стало еще одной вехой, которая приблизит к реальности создание реактивного самолета с нулевыми выбросами. Это событие поддержит наши амбиции по обеспечению технологических прорывов, необходимых обществу, в декарбонизации воздушного, сухопутного и морского транспорта», – Уоррен Ист, генеральный директор Rolls-Royce.

Предыдущий рекорд скорости в 411 километров в час установил электросамолет Extra 330 LE Aerobatic с двигателем Siemens eAircraft в 2017 году.

Spirit of Innovation приводится в действие электрической трансмиссией мощностью 400 кВт и мощной силовой аккумуляторной батареей, содержащей 6480 ячеек. Такого аккумулятора было бы достаточно, чтобы заряжать 7500 смартфонов одновременно.

Эта система позволяет винтам вращаться со скоростью 2200 оборотов в минуту. Чтобы огромная батарея оставалась прохладной, Spirit of Innovation имеет термозащиту из португальской пробки, того же дерева, которое используется при розливе вин в бутылки.

Во время испытательного полета самолет пилотировал директор по полетам Rolls Royce Фил О’Делл:

«Это кульминация моей карьеры и невероятное достижение для всей команды. Возможность оказаться в авангарде новой главы истории Rolls-Royce — это то, из чего рождаются мечты».

«Успех Spirit of Innovation — это не только техническое достижение. Проект предоставил важные данные, которые позволят создавать будущие системы элекстроснабжения и силовые установки для городского воздушного электротранспорта. Также они помогут при создании гибридных электрических пригородных самолетов», — говорится в заявлении Rolls-Royce.

