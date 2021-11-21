Мустафаев констатирует рост товарооборота между Азербайджаном и Ираном

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном за 9 месяцев этого года увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как передает Trend, сегодня на встрече с министром дорог и градостроительства Ирана в Тегеране сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, товарооборот увеличился несмотря на то, что за последние два года пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику стран.

«Перевозки между Ираном и Азербайджаном не прекращались. Нам необходимо построить новую транспортную инфраструктуру, в том числе мосты, для развития экономических отношений между двумя странами», — заявил Шахин Мустафаев.

По его словам, в настоящее время рабочие группы Азербайджана и Ирана работают над документом о преференциальной торговле между двумя странами.

«Обсуждаются вопросы развития торговых отношений между Азербайджаном и Ираном. Есть совместные проекты в сфере энергетики, электроэнергии, которые уже завершаются. Возможно сотрудничество с Ираном в производстве автозапчастей. Мы также можем сотрудничать с Ираном в области сельскохозяйственной техники. Две тысячи иранских компаний зарегистрированы в Азербайджане и реализовали успешные проекты», — отметил заместитель премьер-министра.

По его словам, коридор Север-Юг из Ирана в Азербайджан и Россию является одним из проектов, над которыми работают обе страны.

«Была обсуждена также нефтегазовая сфера. Совместная рабочая группа продолжает обсуждения, в ближайшее время мы станем свидетелями сотрудничества. Азербайджан и Иран сотрудничают в сфере электроэнергетики. Мы работаем над синхронизацией электросетей Ирана и России», — заявил Шахин Мустафаев.

Вице-премьер сообщил, что следующее заседание совместной комиссии двух стран состоится в Баку.