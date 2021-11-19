В Азербайджане арестованы мошенники, «назначавшие» инвалидность

В этом году нам поступила информация о двух мошенниках, которые обманывали граждан, обещая им оформить инвалидность. Мы обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы они провели разбирательство по этому вопросу.

Об этом сказал на брифинге председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов, сообщает Report.

По словам председателя, эти лица были арестованы: «Факты свидетельствуют о том, что все есть еще лица, которые занимаются этой преступной деятельностью. Против них постоянно ведется серьезная борьба. Я хочу обратиться к гражданам, чтобы они сами занимались этим вопросом».