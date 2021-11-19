Учебник «История Победы» будет распространен в школах в ближайшие недели

«Учебник «История Победы» уже готов. Этот учебник будет преподаваться как продолжение факультативных занятий по истории Карабаха, преподаваемых в прошлые годы».

Об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса сочинений «Дорога к победе».

По его словам, учебник будет распространен в школах в ближайшие недели: «С этого учебного года во всех школах будет преподаваться «История Победы». Этот предмет займет особое место в содержании образования Азербайджана. Учащиеся из учебника узнают, как мы пришли к победе. Учебник планируется обновлять ежегодно, т.к. и после победы Азербайджан продолжает завоевывать победы. Строительство на освобожденных территориях – тоже победа».