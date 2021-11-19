160 раненых в Отечественной войне ветеранов оснастили новейшими протезами

За 10 месяцев текущего года 7615 инвалидам было предоставлено 38670 протезно-ортопедических и других средств реабилитации, в том числе 908 инвалидных колясок.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты Анар Байрамов.

Он отметил, что за последние два года 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания Министерства после капитального ремонта и реконструкции были оснащены современным оборудованием. 160 получившим ранения в Отечественной войне ветеранам предоставлены протезы последнего поколения.