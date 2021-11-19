В Мингячевире школьника убили из мести

18 ноября в прокуратуру города Мингячевир поступила информация об умышленном убийстве Орхана Керимова.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе проводимого расследования появились обоснованные подозрения, что знакомый потерпевшего Алван Гасымов на почве личных неприязненных отношений с целью мести умышленно убил Орхана Керимова, выстрелив в него 5 раз из пистолета «Макаров».

По факту в прокуратуре города Мингячевир возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

Алван Гасымов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.