Зачем следует заклеивать камеру смартфона

Злоумышленники могут следить за пользователем через камеру смартфона с помощью различных вредоносных программ, рассказала «Газете.Ru» партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова. По ее словам, есть несколько вариантов защиты от такой слежки.

«Можно в том числе заклеить камеру и микрофон. Существуют даже специальные шторки, наклеивающиеся на устройства, но последнее не очень удобно, так как они могут блокировать датчики смартфонов, с помощью которых они определяют яркость экранов и прочее. Некоторые производители смартфонов уже предлагали мобильные гаджеты со шторками на камерах, а у известного китайского производителя есть серия, где при активации режима фотокамера выезжает из устройства. Таким образом всегда можно понять, когда камера используется», — рассказала Соколова.

В целях безопасности также следует ограничивать приложениям разрешение на использование камеры, отметила эксперт.

«Это особенно важно, если речь идет о тех приложениях, которым это не нужно. Например, если простой калькулятор запросит у вас разрешение на доступ к камере, то это довольно странно», — пояснила Соколова.