Араз Агаларов рассказал, почему решить заняться фермерством

Ощутив нехватку натуральных продуктов, Crocus Group в 2020 году запустила производство под брендом «Деревня Житянино». Об этом в интервью РБК рассказал президент группы Араз Агаларов.

«Продукция, которую мы получали, мне не нравилась. Раньше на рынках был нормальный творог, сметана, молоко, сейчас их там нет. А то, что там продают, — это какой-то суррогат, к реальной продукции он не имеет отношения. Мы решили сделать [свою ферму], начали с малого», — говорит Агаларов.

Хозяйство занимает 120 га в Московской области. Агаларов подчеркивает, что ферма для него сейчас — это «не бизнес-проект, на котором можно заработать много денег, а больше эксперимент». На ферме без использования удобрений выращивают сливы, яблоки, груши и другую плодоовощную продукцию, производят молочную продукцию (в хозяйстве есть 30–40 голов крупного рогатого скота), мед и другие продукты. «Это небольшая комплексная фермочка. Масло, сметана и все остальное делается по традиционным русским и советским технологиям», — говорит Агаларов.

По его словам, он сам пользуется этой продукцией, часть товаров продается в сети «Твой дом», подконтрольной Crocus Group. Бизнесмен не раскрыл объем инвестиций в проект, отметив, что «это копеечная история». Для расширения производства «пока руки не доходят». «Но в производстве молочки особых денег нет, поэтому зачем вкладывать туда, где ты заведомо знаешь, что особой прибыли не будет?» — добавил Агаларов. Для удовлетворения своих потребностей и потребностей друзей уже сделанных вложений достаточно, отметил он. Основной бизнес Crocus Group — управление коммерческой недвижимостью и подрядное строительство.

Выручка группы за 2020 год составила 55,5 млрд руб. Издание оценивает состояние Агаларова в $1,2 млрд.