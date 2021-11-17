Эрдоган раскрыл приоритеты экономической политики Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР), что Турция успешно минимизировала ущерб от пандемии коронавируса COVID-19, чем выгодно отличается от многих стран мира.

«Достигнув целей, поставленных на период до 2023 года, наша страна вступит в совершенно новый этап развития», — пояснил глава турецкого государства.

Он акцентировал внимание на том, что Турции необходимо сохранить нынешние темпы экономического роста, а также отметил, что важно обеспечить стабилизацию цен в стране. «Высокие процентные ставки — это причина, а инфляция — следствие. Борьба с инфляцией будет продолжена», — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Кроме того, Эрдоган обратился к местным предпринимателям с призывом использовать кредиты под низкие проценты и инвестировать в турецкую экономику.