В Россию снова не впустили томаты из Азербайджана

Россельхознадзор (РСХН) не допустил к ввозу на территорию России товарную партию из Азербайджана с томатами, зараженными карантинными вредными объектами, сообщает Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения СВХ «ВИАДУК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии томатов весом 16,5 т, прибывшей из Азербайджанской Республики, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)», — говорится в информации ведомства, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В информации отмечается, что на территории Республики Дагестан данный карантинный объект выявлен впервые.

По данным ведомства, владельцы грузов в соответствии с российским законодательством привлечены к административной ответственности за нарушение закона «О карантине растений».

Груз возвращен обратно в Азербайджан.