Чавушоглу: Провокации обернутся для Еревана неудачами

Армения должна осознать неэффективность провокаций в отношении Азербайджана и поддержать мирные инициативы в регионе.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с бахрейнским коллегой Абдуллатифом Бин Рашидом аль Заяни в среду в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии осудил провокационные действия ВС Армении на границе с Азербайджаном, назвав действия армянской стороны террористической атакой против Азербайджана.

Турция поддерживала и продолжит поддерживать братский Азербайджан, заверил Чавушоглу.

Глава МИД Турции призвал к совместным шагам по обеспечению мира и стабильности в регионе. «Если Армения готова, то и Турция готова. Провокации же обернутся для Еревана неудачами», — приводит «Анадолу» слова Чавушоглу.