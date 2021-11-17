Парламент Азербайджана утвердил повышение акциза на алкоголь

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении был обсужден проект поправок в Налоговый кодекс.

Поправкой акцизный налог с каждого литра водки, крепленых напитков и коньяка повышается на 0,80 манатов.

Согласно действующему кодексу, с каждого литра питьевого спирта (в том числе не денатурированного этилового спирта, содержащего не менее 80% спирта; не денатурированного этилового спирта, содержащего менее 80% спирта), водки, крепленых напитков и крепленых алкогольных материалов, ликеров и ликероводочных изделий, коньяка и коньячных материалов взимается 3,2 маната.

После повышения сумма составит 4 маната.

Проект поправки был принято в первом чтении путем голосования.